Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Дивеев рассказал, против какого нападающего "Зенита" было сложнее всего играть

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев назвал экс-форварда клуба, против которого ему было тяжелее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"
- Я уже много раз говорил, с Дзюбой очень тяжело играть в плане того, что он габаритный нападающий, и с ним тяжело бороться именно на верховых мячах, - сказал футболист пресс-службе "Зенита".

Нападающий на протяжении многих лет был одним из ключевых футболистов "сине-бело-голубых", выступая за клуб с 2015 по 2022 год. Сейчас Дзюба продолжает карьеру в тольяттинском "Акроне".

Сам Дивеев пополнил состав "Зенита" в январе 2026 года, перебравшись из ЦСКА.

