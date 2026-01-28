Дивеев рассказал, против какого нападающего "Зенита" было сложнее всего играть

- Я уже много раз говорил, с Дзюбой очень тяжело играть в плане того, что он габаритный нападающий, и с ним тяжело бороться именно на верховых мячах, - сказал футболист пресс-службе "Зенита".
Нападающий на протяжении многих лет был одним из ключевых футболистов "сине-бело-голубых", выступая за клуб с 2015 по 2022 год. Сейчас Дзюба продолжает карьеру в тольяттинском "Акроне".
Сам Дивеев пополнил состав "Зенита" в январе 2026 года, перебравшись из ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"