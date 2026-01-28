- Воробьёв в "Зените"? Ок. И более чем адекватная сумма. В нынешних реалиях, если "Зенит" заплатит за него 10 млн евро, поступит абсолютно верно. Здесь и сейчас нужно брать, - поделился Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Эксперт отметил, что ещё несколько лет назад подобная цена за Воробьёва выглядела бы неожиданной, однако нынешняя ситуация на рынке диктует иные условия.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" рассматривает вариант выкупа Воробьёва у "Локомотива" за сумму около 10 миллионов евро.
Нападающий выступает за московский клуб с лета 2024 года и связан контрактом до июня 2027-го. В текущем сезоне Воробьёв стабильно выходит в основном составе и является одним из самых результативных игроков "железнодорожников".
Генич высказался о возможном переходе Воробьёва в "Зенит"
Фото: ФК "Локомотив"