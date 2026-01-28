Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Генич высказался о возможном переходе Воробьёва в "Зенит"

Комментатор Константин Генич оценил возможный трансфер нападающего московского "Локомотива" Дмитрия Воробьёва в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
- Воробьёв в "Зените"? Ок. И более чем адекватная сумма. В нынешних реалиях, если "Зенит" заплатит за него 10 млн евро, поступит абсолютно верно. Здесь и сейчас нужно брать, - поделился Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Эксперт отметил, что ещё несколько лет назад подобная цена за Воробьёва выглядела бы неожиданной, однако нынешняя ситуация на рынке диктует иные условия.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" рассматривает вариант выкупа Воробьёва у "Локомотива" за сумму около 10 миллионов евро.

Нападающий выступает за московский клуб с лета 2024 года и связан контрактом до июня 2027-го. В текущем сезоне Воробьёв стабильно выходит в основном составе и является одним из самых результативных игроков "железнодорожников".

