Бубнов - о "Динамо" при Гусеве: я не увидел вообще разницу

По словам специалиста, он внимательно посмотрел оба матча и не согласился с мнением о том, что при Ролане Гусеве команда стала выглядеть иначе, в том числе в физическом плане.
- Некоторые футболисты говорят, что что-то изменилось, другой подход. У Гусева были же претензии к испанскому тренеру по физподготовке. Я не увидел вообще разницу. Я видел игры "Динамо" при Карпине, когда был испанский тренер, они лучше выглядели. Во всяком случае, там было видно, что они тренируют прессинг, - поделился эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" с 21 очком располагается на десятом месте. Возобновление сезона для московской команды запланировано на 1 марта - в этот день бело-голубые сыграют с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Динамо"