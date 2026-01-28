Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Бубнов - о "Динамо" при Гусеве: я не увидел вообще разницу

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил старт московского "Динамо" на зимних сборах, не увидев заметных изменений в игре команды.
Фото: ФК "Динамо"
По словам специалиста, он внимательно посмотрел оба матча и не согласился с мнением о том, что при Ролане Гусеве команда стала выглядеть иначе, в том числе в физическом плане.

- Некоторые футболисты говорят, что что-то изменилось, другой подход. У Гусева были же претензии к испанскому тренеру по физподготовке. Я не увидел вообще разницу. Я видел игры "Динамо" при Карпине, когда был испанский тренер, они лучше выглядели. Во всяком случае, там было видно, что они тренируют прессинг, - поделился эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" с 21 очком располагается на десятом месте. Возобновление сезона для московской команды запланировано на 1 марта - в этот день бело-голубые сыграют с "Крыльями Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится