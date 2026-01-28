Семшов отреагировал на решение "Зенита" сохранить Педро

По мнению бывшего игрока сборной России, бразилец заметно прибавил по ходу сезона и стал стабильнее выглядеть на поле, что и повлияло на решение руководства клуба.
- Верное решение "Зенита". Особенно учитывая, как Педро выглядел в осенней части чемпионата. Он набрал хорошую форму, играл постоянно. Мы помним, как он ворвался в чемпионат России. Ему свойственно было то, что молодость не давала ему постоянно играть на таком уровне, и его игра колебалась, - передаёт слова Семшова "СЭ".
"Зенит" официально объявил о продлении контракта с игроком 27 января. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/2030. Педро защищает цвета "Зенита" с 2024 года.
По итогам первой части сезона "Зенит" набрал 39 очков и ушёл на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.
Фото: ФК "Зенит"