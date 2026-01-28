Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Семшов отреагировал на решение "Зенита" сохранить Педро

Экс-футболист "Зенита" Игорь Семшов оценил решение петербургского клуба продлить контракт с нападающим Педро, отметив прогресс молодого игрока.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего игрока сборной России, бразилец заметно прибавил по ходу сезона и стал стабильнее выглядеть на поле, что и повлияло на решение руководства клуба.

- Верное решение "Зенита". Особенно учитывая, как Педро выглядел в осенней части чемпионата. Он набрал хорошую форму, играл постоянно. Мы помним, как он ворвался в чемпионат России. Ему свойственно было то, что молодость не давала ему постоянно играть на таком уровне, и его игра колебалась, - передаёт слова Семшова "СЭ".

"Зенит" официально объявил о продлении контракта с игроком 27 января. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/2030. Педро защищает цвета "Зенита" с 2024 года.

По итогам первой части сезона "Зенит" набрал 39 очков и ушёл на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Возобновление чемпионата запланировано на конец февраля.

