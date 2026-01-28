Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Агент Сауся - о реакции игрока на критику: он понимал, что будет давление со всех сторон

Представитель игрока "Спартака" Владислава Сауся Андрей Талаев рассказал, как футболист относится к критике.
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, игрок изначально был готов к повышенному давлению и понимал, что выступление за команду с высокими ожиданиями всегда сопровождаются жёсткой оценкой со стороны.

- Владислав полтора года играл в команде у Андрея Викторовича Талалаева, поэтому эмоционально на него давить ничто не может. Владислав переходил в большой клуб, понимал, что будет давление со всех сторон, - передаёт слова Талаева "Спорт день за днем".

О переходе 22-летнего полузащитника из "Балтики" в "Спартак" было официально объявлено в понедельник, 26 января. Контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года.

"Спартак" располагается на шестой строчке и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.

