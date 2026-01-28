Агент Сауся - о реакции игрока на критику: он понимал, что будет давление со всех сторон

По словам агента, игрок изначально был готов к повышенному давлению и понимал, что выступление за команду с высокими ожиданиями всегда сопровождаются жёсткой оценкой со стороны.
- Владислав полтора года играл в команде у Андрея Викторовича Талалаева, поэтому эмоционально на него давить ничто не может. Владислав переходил в большой клуб, понимал, что будет давление со всех сторон, - передаёт слова Талаева "Спорт день за днем".
О переходе 22-летнего полузащитника из "Балтики" в "Спартак" было официально объявлено в понедельник, 26 января. Контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года.
"Спартак" располагается на шестой строчке и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.
Фото: ФК "Спартак"