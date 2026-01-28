Романцев объяснил, почему его "Спартак" не выиграл Лигу чемпионов

По словам Романцева, ключевым фактором стала постоянная потеря ведущих футболистов, из-за чего команда не могла конкурировать с грандами европейского футбола на дистанции.
- Простой пример: "Реал", обладая сумасшедшим составом, хочет взять себе лучшего на тот момент футболиста Европы - Мбаппе. Мы же каждый год отдавали трёх лучших. Ну какие мы конкуренты? Лучших игроков забирают, а мы отпускаем, - поделился Романцев на ютуб-канале "Спартак Шоу".
Романцев возглавлял "Спартак" в разные периоды с 1989 по 2003 год. Под его руководством команда по одному разу доходила до полуфиналов Кубка обладателей кубков, Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов.
На внутренней арене "Спартак" в эпоху Романцева стал чемпионом СССР в 1989 году, восемь раз выигрывал чемпионат России, а также завоёвывал Кубок СССР и трижды - Кубок России.
"Спартак" в сезоне 2025/26 с 29 очками в копилке идёт шестым в таблице.
