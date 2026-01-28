Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Романцев объяснил, почему его "Спартак" не выиграл Лигу чемпионов

Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев объяснил, почему московскому клубу не удалось завоевать европейский трофей в период его работы, несмотря на три выхода в полуфиналы еврокубков.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Романцева, ключевым фактором стала постоянная потеря ведущих футболистов, из-за чего команда не могла конкурировать с грандами европейского футбола на дистанции.

- Простой пример: "Реал", обладая сумасшедшим составом, хочет взять себе лучшего на тот момент футболиста Европы - Мбаппе. Мы же каждый год отдавали трёх лучших. Ну какие мы конкуренты? Лучших игроков забирают, а мы отпускаем, - поделился Романцев на ютуб-канале "Спартак Шоу".

Романцев возглавлял "Спартак" в разные периоды с 1989 по 2003 год. Под его руководством команда по одному разу доходила до полуфиналов Кубка обладателей кубков, Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов.

На внутренней арене "Спартак" в эпоху Романцева стал чемпионом СССР в 1989 году, восемь раз выигрывал чемпионат России, а также завоёвывал Кубок СССР и трижды - Кубок России.

"Спартак" в сезоне 2025/26 с 29 очками в копилке идёт шестым в таблице.

