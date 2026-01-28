Бубнов, оценивая тренерские качества Слуцкого, отметил, что никогда не считал его слабым специалистом, однако усомнился в его высоком уровне.
- Я никогда не говорил, что он плохой тренер, но у него уровень невысокий, точно так же, как и у Карпина, - сказал эксперт "Коммент.Шоу".
Леонид Слуцкий добился наибольших успехов в период работы с ЦСКА, завоевав семь трофеев с 2009 по 2016 год. В 2024 году специалист возглавил "Шанхай Шэньхуа".
Валерий Карпин, с которым Бубнов сравнил Слуцкого, в тренерской карьере пока не выигрывал трофеев. Его наивысшими достижениями остаются два серебра чемпионата России со "Спартаком".
Бубнов - о Слуцком: у него уровень невысокий
Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался об уровне главного тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
