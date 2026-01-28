Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Бубнов - о Слуцком: у него уровень невысокий

Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался об уровне главного тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
Бубнов, оценивая тренерские качества Слуцкого, отметил, что никогда не считал его слабым специалистом, однако усомнился в его высоком уровне.

- Я никогда не говорил, что он плохой тренер, но у него уровень невысокий, точно так же, как и у Карпина, - сказал эксперт "Коммент.Шоу".

Леонид Слуцкий добился наибольших успехов в период работы с ЦСКА, завоевав семь трофеев с 2009 по 2016 год. В 2024 году специалист возглавил "Шанхай Шэньхуа".

Валерий Карпин, с которым Бубнов сравнил Слуцкого, в тренерской карьере пока не выигрывал трофеев. Его наивысшими достижениями остаются два серебра чемпионата России со "Спартаком".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится