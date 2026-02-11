Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

"Пари НН" рассматривает защитника, принадлежащего "Зениту" - источник

"Пари НН" рассматривает вариант с приглашением центрального защитника "Зенита" Ильи Кирша, который сейчас выступает в аренде за "Черноморец".
По информации источника, официальный запрос в адрес новороссийского клуба пока не направлялся. Однако представитель футболиста уже контактировал с руководством команды Лиги Pari. Чтобы досрочно заполучить Кирша из аренды, "Пари НН" придётся выплатить "Черноморцу" компенсацию в размере 45 млн рублей, а затем договариваться с "Зенитом" о дальнейшем переходе.

21-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 16 матчей за "Черноморец". Ранее он имел опыт выступлений в РПЛ - Кирш сыграл три встречи за махачкалинское "Динамо" в сезоне-2024/25.

