Ромащенко объяснил отсутствие трансферов у "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

Спартак " сделает ставку уже на следующий сезон. Летом мы увидим трансферы под нового главного тренера, - передаёт слова Ромащенко Metaratings.ru

По словам Ромащенко, отсутствие активной селекции зимой связано с тем, что новый наставник пока изучает возможности команды и формирует представление о составе.- Карседо только знакомится с командой и составляет понимание ситуации. Только через два-три официальных матча ему окончательно станет понятно, какие позиции нуждаются в усилении.В зимнее окно "Спартак" оформил переход полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. После 18 туров РПЛ московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.Первый матч после возобновления сезона "красно-белые" проведут 1 марта в гостях против "Сочи". Начало встречи - в 16:30 по московскому времени.