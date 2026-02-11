Ромащенко объяснил отсутствие трансферов у "Спартака"

- Карседо только знакомится с командой и составляет понимание ситуации. Только через два-три официальных матча ему окончательно станет понятно, какие позиции нуждаются в усилении.
"Спартак" сделает ставку уже на следующий сезон. Летом мы увидим трансферы под нового главного тренера, - передаёт слова Ромащенко Metaratings.ru.
В зимнее окно "Спартак" оформил переход полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. После 18 туров РПЛ московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.
Первый матч после возобновления сезона "красно-белые" проведут 1 марта в гостях против "Сочи". Начало встречи - в 16:30 по московскому времени.