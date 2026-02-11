Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

Ромащенко объяснил отсутствие трансферов у "Спартака"

Экс-защитник "Спартака" Мирослав Ромащенко оценил перспективы главного тренера московской команды Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ромащенко, отсутствие активной селекции зимой связано с тем, что новый наставник пока изучает возможности команды и формирует представление о составе.

- Карседо только знакомится с командой и составляет понимание ситуации. Только через два-три официальных матча ему окончательно станет понятно, какие позиции нуждаются в усилении.

"Спартак" сделает ставку уже на следующий сезон. Летом мы увидим трансферы под нового главного тренера, - передаёт слова Ромащенко Metaratings.ru.

В зимнее окно "Спартак" оформил переход полузащитника "Балтики" Владислава Сауся. После 18 туров РПЛ московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Первый матч после возобновления сезона "красно-белые" проведут 1 марта в гостях против "Сочи". Начало встречи - в 16:30 по московскому времени.

