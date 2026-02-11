Слоту поставили ультиматум в "Ливерпуле" - источник

Будущее Арне Слота в "Ливерпуле" оказалось под вопросом.

Фото: ФК "Ливерпуль"

По информации Touchline, в руководстве клуба скорректировали задачи для главного тренера на остаток сезона.



Как утверждает источник, в "Ливерпуле" не рассчитывают на чемпионскую гонку в Премьер-лиге и предлагают сосредоточиться на других турнирах - Кубке Англии и Лиге чемпионов. При этом перед специалистом поставлено конкретное условие: либо трофей, либо гарантированное попадание в главный еврокубок через чемпионат.



Сообщается, что в случае неудачи в этих направлениях по окончании сезона может быть принято решение о смене наставника.