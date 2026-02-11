Футболист "Спартака" отправится в аренду в другой клуб - Metaratings

По данным Metaratings.ru, футболист близок к переходу в клуб на правах аренды.
Сообщается, что помимо "Чайки" интерес к игроку проявляет и "Челябинск". Окончательное решение по будущему защитника ожидается в ближайшее время.
Ещё в январе появлялась информация о заинтересованности "Чайки" в услугах Гузиева. Позже стало известно, что игрок отправился вместе со "Спартаком" на сборы в ОАЭ, а его дальнейшая судьба должна была определиться после обсуждения с главным тренером Хуаном Карседо.
Фото: ФК "Спартак"