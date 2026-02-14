Французский журналист: Шевалье беспокоит конкуренция с Сафоновым

Журналист французской спортивной газеты L'Equipe Уго Делом высказался о конкуренции между вратарями "ПСЖ" Матвеем Сафоновым и Люкой Шевалье.

Фото: Getty Images

Думаю, у Шевалье не должно быть нервного срыва, но конкуренция с Сафоновым его беспокоит", — приводит слова Делома " РБ Спорт ".

По словам Уго Делома, Шевалье беспокоит, что Сафонов начал получать больше игрового времени."Шевалье прекрасно понимает, что упустил место в основном составе Сафонову в честной борьбе. Сейчас Матвей безоговорочно первый номер парижан. Конечно, Люка может быть недоволен ситуацией, это нормально для футболиста.В нынешнем сезоне Матвей Сафонов принял участие в семи матчах за "ПСЖ", в которых пропустил пять мячей. На счету Люки Шевалье 26 встреч за парижан и 28 пропущенных мячей.Российский вратарь попал в стартовую заявку французского клуба четыре раза подряд. В том числе Сафонов защищает ворота в игре 22-го тура Лиги 1 между "ПСЖ" и "Ренном", который проходит в эти минуты. На данный момент команда Сафонова проигрывает со счетом 1:3.