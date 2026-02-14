Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Генич заявил, что "Локо" хочет выкупить Пруцева у "Спартака"

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал о трансферных планах московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Генича, "Локомотив" ведет переговоры по продлению контрактов с тремя своими игроками, а также хочет выкупить футболиста "Спартака".

"Насколько я знаю, "Локомотив" сейчас вступил в переговоры с Карпукасом, Воробьевым, Монтесом, хотя было хорошее предложение от "Бешикташа", но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами.

Пруцева очень хотят выкупить у "Спартака".
Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьезный, поэтому желание его сохранить имеется", — приводит слова Генич "Матч ТВ".

Пруцев на данный момент выступает в составе "Локомотива" в аренде. Права на игрока принадлежат "Спартаку". Полузащитник провел за железнодорожников 17 встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 5 миллионов евро.

"Локомотив" после 18-ти туров РПЛ с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

