Генич заявил, что "Локо" хочет выкупить Пруцева у "Спартака"

"Насколько я знаю, "Локомотив" сейчас вступил в переговоры с Карпукасом, Воробьевым, Монтесом, хотя было хорошее предложение от "Бешикташа", но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами.
Пруцева очень хотят выкупить у "Спартака".Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьезный, поэтому желание его сохранить имеется", — приводит слова Генич "Матч ТВ".
Пруцев на данный момент выступает в составе "Локомотива" в аренде. Права на игрока принадлежат "Спартаку". Полузащитник провел за железнодорожников 17 встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 5 миллионов евро.
"Локомотив" после 18-ти туров РПЛ с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.