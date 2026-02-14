Матчи Скрыть

Глушаков: Батракова не портят деньги и слава

Бывший российский футболист Денис Глушаков высказался о человеческих качествах полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: РИА Новости
Глушаков отметил, что Батраков достойно ведет себя вне поля, несмотря на обрушившуюся на него славу.

"Мне очень нравится и импонирует поведение Батракова за пределами футбольного поля. Он правильно себя ведет в общении с прессой и игрой доказывает в своем юном возрасте.

Его не портят деньги и вот эта вся слава, которая сейчас вокруг него. Все вокруг него пляшут и танцуют, а он играет и продолжает добиваться результата", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".


Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива". За все время в составе команды он выступил в 66 встречах, в которых записал на свой счет 31 гол и отдал 16 результативных передач. Кроме того, Батраков вышел на поле в 10 матчах сборной России, в которых забил 10 голов.

Полузащитник является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами.

