41-летний форвард пропустил два предыдущих поединка команды, однако теперь принял решение возобновить выступления.
По информации журналиста Фабрицио Романо, португалец намерен сыграть против "Аль-Фатеха". Встреча пройдёт в субботу.
На данный момент "Аль-Наср" находится в верхней части таблицы саудовской лиги и идёт третьим в чемпионской гонке.
Стало известно, сыграет ли Роналду в ближайшем матче
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду готов вернуться на поле в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Аль-Наср"