Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Стало известно, сыграет ли Роналду в ближайшем матче

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду готов вернуться на поле в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Аль-Наср"
41-летний форвард пропустил два предыдущих поединка команды, однако теперь принял решение возобновить выступления.

По информации журналиста Фабрицио Романо, португалец намерен сыграть против "Аль-Фатеха". Встреча пройдёт в субботу.

На данный момент "Аль-Наср" находится в верхней части таблицы саудовской лиги и идёт третьим в чемпионской гонке.

