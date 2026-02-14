Стало известно, сыграет ли Роналду в ближайшем матче

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду готов вернуться на поле в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии.

Фото: ФК "Аль-Наср"

41-летний форвард пропустил два предыдущих поединка команды, однако теперь принял решение возобновить выступления.



По информации журналиста Фабрицио Романо, португалец намерен сыграть против "Аль-Фатеха". Встреча пройдёт в субботу.



На данный момент "Аль-Наср" находится в верхней части таблицы саудовской лиги и идёт третьим в чемпионской гонке.