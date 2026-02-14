Россиянин оформил оба ассиста с разницей всего в несколько минут: на 28-й минуте он помог отличиться Симону Аденгре, а уже на 30-й вывел на ударную позицию Дениса Закарию.
В последних трёх турах Лиги 1 Головин записал на свой счёт три голевые передачи. Всего в текущем розыгрыше чемпионата Франции хавбек поучаствовал в четырёх результативных атаках команды в 16 матчах.
Головин организовал два гола "Монако" в первом тайме
Полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из ключевых игроков первого тайма матча против "Нанта", отметившись двумя результативными передачами.
Фото: ФК "Монако"