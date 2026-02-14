Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Головин организовал два гола "Монако" в первом тайме

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал одним из ключевых игроков первого тайма матча против "Нанта", отметившись двумя результативными передачами.
Фото: ФК "Монако"
Россиянин оформил оба ассиста с разницей всего в несколько минут: на 28-й минуте он помог отличиться Симону Аденгре, а уже на 30-й вывел на ударную позицию Дениса Закарию.

В последних трёх турах Лиги 1 Головин записал на свой счёт три голевые передачи. Всего в текущем розыгрыше чемпионата Франции хавбек поучаствовал в четырёх результативных атаках команды в 16 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится