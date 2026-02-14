"Челси" разгромил "Халл Сити" и прошёл дальше в Кубке Англии

"Челси" уверенно разобрался с "Халл Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2025/2026.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу "Челси".



Гости вышли вперёд перед самым перерывом: отличился вингер Педру Нету. Позже футболист ещё дважды поразил ворота соперника и оформил хет-трик. Ещё один гол в составе лондонской команды забил Эстевао.



Отметим, что на прошлой стадии "синие" с крупным счётом переиграли "Чарльтон" - 5:1.