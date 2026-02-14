Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

"Челси" разгромил "Халл Сити" и прошёл дальше в Кубке Англии

"Челси" уверенно разобрался с "Халл Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии сезона-2025/2026.
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу "Челси".

Гости вышли вперёд перед самым перерывом: отличился вингер Педру Нету. Позже футболист ещё дважды поразил ворота соперника и оформил хет-трик. Ещё один гол в составе лондонской команды забил Эстевао.

Отметим, что на прошлой стадии "синие" с крупным счётом переиграли "Чарльтон" - 5:1.

