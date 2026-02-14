Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Гол Модрича принёс "Милану" победу

"Милан" добился непростой победы над "Пизой" в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Фото: Football Italia
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "россонери". Счёт был открыт на 39-й минуте - отличился Рубен Лофтус-Чик, и этот мяч оставался единственным до перерыва.

На 71-й минуте Фелипе Лойола восстановил равновесие, но в концовке встречи Лука Модрич принёс "Милану" победу.

После этого успеха миланский клуб набрал 53 очка и занимает вторую строчку в таблице Серии А.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится