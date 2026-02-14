Гол Модрича принёс "Милану" победу

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "россонери". Счёт был открыт на 39-й минуте - отличился Рубен Лофтус-Чик, и этот мяч оставался единственным до перерыва.
На 71-й минуте Фелипе Лойола восстановил равновесие, но в концовке встречи Лука Модрич принёс "Милану" победу.
После этого успеха миланский клуб набрал 53 очка и занимает вторую строчку в таблице Серии А.
Фото: Football Italia