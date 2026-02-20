Экс-игрок "Спартака" Липко поделился мнением о перспективах команды

"Всегда жду, что "Спартак" станет настоящим "Спартаком" и будет выигрывать титулы. Шестое место — не то, которое должен занимать такой великий и именитый клуб, он как минимум должен быть в тройке. Финансирование у клуба хорошее, но должна быть точечная селекция.
Верю, что в следующем сезоне "Спартак" станет чемпионом России", — отметил Липко в беседе с "Матч ТВ".
Свой на данный момент последний трофей "Спартак" выиграл в сезоне 2021/2022 — это был Кубок России. Чемпионом страны команда последний раз становилась в сезоне 2016/2017.
Первую часть сезона 2025/2026 красно-белые завершили на 6 месте турнирной таблицы РПЛ с 29 очками в активе.