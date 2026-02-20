Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Экс-игрок "Спартака" Липко поделился мнением о перспективах команды

Бывший футболист, чемпион России в составе "Спартака" Александр Липко признался, что ждет от красно-белых трофеев.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Липко, шестое место в Премьер-Лиге не соответствует статусу клуба.

"Всегда жду, что "Спартак" станет настоящим "Спартаком" и будет выигрывать титулы. Шестое место — не то, которое должен занимать такой великий и именитый клуб, он как минимум должен быть в тройке. Финансирование у клуба хорошее, но должна быть точечная селекция.

Верю, что в следующем сезоне "Спартак" станет чемпионом России", — отметил Липко в беседе с "Матч ТВ".

Свой на данный момент последний трофей "Спартак" выиграл в сезоне 2021/2022 — это был Кубок России. Чемпионом страны команда последний раз становилась в сезоне 2016/2017.

Первую часть сезона 2025/2026 красно-белые завершили на 6 месте турнирной таблицы РПЛ с 29 очками в активе.

