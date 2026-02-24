Смородская ответила, кого бы она пригласила в "Спартак"

"Я бы пригласила звездного специалиста, если бы он поехал. Сейчас же с этим сложно.
Все наши уже испробованы. У нас большой дефицит тренеров!Так что нужно брать иностранцев, но с опытом", – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
В январе стало известно о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером "Спартака". Соглашение 52-летнего испанского специалиста рассчитано до конца сезона-2027/28.
В 2012 году Карседо уже работал в московской команде в качестве помощника Унаи Эмери. Последним клубом, который он тренировал до "Спартака", был "Пафос". Вместе со специалистом команда стала чемпионом Кипра и вышла в Лигу чемпионов.