Экс-игрок сборной России объяснил, в чём Дзюба превосходит Соболева

Игорь Семшов сравнил нападающих Артёма Дзюбу и Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший полузащитник сборной России прокомментировал мнение агента Тимура Гурцкая о том, что Дзюба по-прежнему превосходит форварда "Зенита".

- Смотря в чём лучше. По количеству забитых мячей - да. По значимости, сколько он сделал для России и для сборной, тоже повыше. По статусу тоже. Но у Соболева карьера только идёт, поэтому всё возможно, - передаёт слова Семшова Metaratings.

В этом сезоне Соболев провёл за петербуржцев 23 матча, забив пять мячей и сделав два голевых паса на партнёров. Дзюба, выступающий за "Акрон", в 16 встречах отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, уже завтра, 27 февраля, чемпионат России возобновится матчем "Зенит" - "Балтика".

