Счёт был открыт уже на четвёртой минуте - отличился Оливье Жиру. Основное время не принесло новых голов, а в дополнительное французы закрепили преимущество: на 99-й минуте точный удар нанёс Натан Нгой.
Первая игра завершилась минимальной победой белградского клуба. Благодаря победе 2:0 "Лилль" прошёл дальше и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
"Црвена Звезда" Станковича вылетела из Лиги Европы
"Лилль" добился победы над "Црвеной Звездой" в ответной встрече плей-офф Лиги Европы и обеспечил себе место в следующем раунде турнира.
Фото: УЕФА