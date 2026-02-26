Смородская назвала претендентов на чемпионство

Ольга Смородская назвала команды, которые, по её мнению, разыграют чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"





- Слава богу, у нас в чемпионате много фаворитов. Это и " Краснодар ", и " Зенит ", и ЦСКА , и "Локомотив". Отрадно это отмечать. Ждём очень напряжённую борьбу за чемпионство между ними, - передаёт слова Смородской "Матч ТВ"

К зимней паузе лидером чемпионата стал "Краснодар", набравший 40 очков. Вслед за ним располагается "Зенит" (39), третью строчку занимает "Локомотив" с 37 баллами, а ЦСКА идёт четвёртым (36). Замыкает первую пятёрку "Балтика", имеющая 35 очков.



