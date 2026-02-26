Матчи Скрыть

Главный тренер сборной Португалии может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Роберто Мартинес рассматривается руководством "Манчестер Юнайтед" в числе возможных кандидатов на должность главного тренера команды.
Фото: Getty Images
Испанец оказался в числе претендентов на фоне ожиданий, что в ближайшее время он может завершить работу со сборной Португалии. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Мартинес руководит португальской национальной командой с начала 2023 года. Его контракт действует до июля 2026 года. За время работы специалист привёл сборную к победе в Лиге наций в 2025 году.

