Главный тренер сборной Португалии может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Роберто Мартинес рассматривается руководством "Манчестер Юнайтед" в числе возможных кандидатов на должность главного тренера команды.

Фото: Getty Images

Испанец оказался в числе претендентов на фоне ожиданий, что в ближайшее время он может завершить работу со сборной Португалии. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.



Мартинес руководит португальской национальной командой с начала 2023 года. Его контракт действует до июля 2026 года. За время работы специалист привёл сборную к победе в Лиге наций в 2025 году.