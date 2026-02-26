Мбаппе избегает операции на колене, чтобы не пропустить ЧМ-2026 - As

Килиан Мбаппе пытается разобраться с проблемами колена, которые беспокоят его после матча с "Сельтой" 7 декабря.

Фото: Getty Images

Как сообщает AS, после тренировки, во время которой он вновь почувствовал боль, форвард решил обратиться к новым специалистам, чтобы получить точный диагноз.



По информации источника, операция может поставить под угрозу участие француза на чемпионате мира, поэтому он склоняется к консервативному лечению. Сроки возвращения пока не определены. Отмечается, что Мбаппе продолжал играть через боль, а в клубе теперь рассматривают ситуацию как полноценную травму, а не временный дискомфорт.