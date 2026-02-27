Тренер "Балтики" – об отсутствии Талалаева на матче с "Зенитом": мы это репетировали

Нагайцев отметил, что игроки уже имеют опыт матчей без главного тренера на бровке.
"Мы это репетировали неоднократно в "Балтике", "Химках" и "Ахмате". Ничего нового для нас нет", – приводит слова Нагайцева "Матч ТВ".
Матч 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Балтикой" проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. Счет на данный момент – 0:0. Андрей Талалаев не находится на бровке в связи с отстранением КДК РФС. Напомним, главный тренер калининградской команды был дисквалифицирован на три встречи после матча 17-го тура РПЛ со "Спартаком" за оскорбительный жест.
После завершения первой части сезона "Балтика" заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. "Зенит" идет на второй строчке, набрав 39 очков з 18 туров чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"