Генсек РФС высказался о принципе подбора мест проведения матчей сборной России

"В текущих условиях было важно сохранить календарный цикл матчей национальной сборной России. Отмечу, что матчи с Никарагуа и Мали будут учтены в рейтинге ФИФА.
Почему были выбраны именно Краснодар и Санкт?Петербург?
Мы учли ряд факторов, в том числе и климатический. Нам важно провести подготовку команды и сами матчи в максимально комфортных условиях", — передаёт слова Митрофанова "Матч ТВ".
Игру Россия — Никарагуа примет "Ozon Арена" в Краснодаре, матч Россия — Мали состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Напомним, что от официальных турниров сборная России отстранена с марта 2022 года. В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, Никарагуа располагается на 131-й строчке, Мали — на 54-й строчке.