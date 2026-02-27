Матчи Скрыть

Генсек РФС высказался о принципе подбора мест проведения матчей сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, по какой причине для проведения мартовских матчей сборной России были выбраны Краснодар и Санкт-Петербург.
27 и 31 марта российская национальная команда сыграет со сборными Никарагуа и Мали соответственно. Митрофанов отметил, что результаты игр будут учтены в рейтинге ФИФА.

"В текущих условиях было важно сохранить календарный цикл матчей национальной сборной России. Отмечу, что матчи с Никарагуа и Мали будут учтены в рейтинге ФИФА.

Почему были выбраны именно Краснодар и Санкт?Петербург?

Мы учли ряд факторов, в том числе и климатический. Нам важно провести подготовку команды и сами матчи в максимально комфортных условиях", — передаёт слова Митрофанова "Матч ТВ".

Игру Россия — Никарагуа примет "Ozon Арена" в Краснодаре, матч Россия — Мали состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Напомним, что от официальных турниров сборная России отстранена с марта 2022 года. В рейтинге ФИФА Россия занимает 36-е место, Никарагуа располагается на 131-й строчке, Мали — на 54-й строчке.

