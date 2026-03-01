Матчи Скрыть

Челестини оценил отсутствие Облякова и Мойзеса в матче с "Ахматом"

Рулевой ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от "Ахмата" (0:1) в 19-м туре, а также объяснил отсутствие Ивана Облякова и Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА
Специалист отметил, что команда контролировала мяч и создала достаточно моментов, однако этого не хватило для результата.

- Команда достаточно много владела мячом и создала немало голевых моментов. Футболисты сделали на поле всё, что я от них хотел. Но всё это дало нам ноль очков.

Нельзя сказать, что наличие Мойзеса или Облякова в составе дали бы нам эти недостающие для победы 5-10% - передаёт слова тренера пресс-служба ЦСКА.

Обляков пропустил встречу из-за перебора жёлтых карточек, а Мойзес не сыграл вследствие удаления в предыдущем туре.

ЦСКА с 36 очками располагается на четвёртой позиции. На первой строчке идёт "Краснодар", набравший 43 балла.

