Челестини оценил отсутствие Облякова и Мойзеса в матче с "Ахматом"

- Команда достаточно много владела мячом и создала немало голевых моментов. Футболисты сделали на поле всё, что я от них хотел. Но всё это дало нам ноль очков.
Нельзя сказать, что наличие Мойзеса или Облякова в составе дали бы нам эти недостающие для победы 5-10% - передаёт слова тренера пресс-служба ЦСКА.
Обляков пропустил встречу из-за перебора жёлтых карточек, а Мойзес не сыграл вследствие удаления в предыдущем туре.
ЦСКА с 36 очками располагается на четвёртой позиции. На первой строчке идёт "Краснодар", набравший 43 балла.