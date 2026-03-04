Булыкин: тульский "Арсенал" может доставить проблем "Локомотиву"

"На мой взгляд, подопечные Дмитрия Гунько могут доставить проблем москвичам в предстоящей встрече так же, как вчера это сделала "Балтика" в игре с "Зенитом", - сказал Булыкин "РБ Спорту".
Завтра, 5 марта, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России между московским "Локомотивом" и тульским "Арсеналом". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
На данный момент "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Тульский "Арсенал" располагается на десятом месте в Первой лиге с 29 баллами в своем активе.