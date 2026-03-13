По данным источника, руководство команды заинтересовано в продлении сотрудничества с футболистом, однако сам игрок пока не готов идти на подписание нового контракта. Его нынешний договор с клубом действует до лета 2026 года.
Рассказов присоединился к "Крыльям Советов" в январе 2023 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провёл 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт четыре голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
Рассказов отказался продлевать контракт с "Крыльями Советов" - источник
Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов не торопится подписывать новое соглашение с самарским клубом.
