Рассказов отказался продлевать контракт с "Крыльями Советов" - источник

Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов не торопится подписывать новое соглашение с самарским клубом.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По данным источника, руководство команды заинтересовано в продлении сотрудничества с футболистом, однако сам игрок пока не готов идти на подписание нового контракта. Его нынешний договор с клубом действует до лета 2026 года.

Рассказов присоединился к "Крыльям Советов" в январе 2023 года. В текущем сезоне 28-летний футболист провёл 25 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт четыре голевые передачи.

Источник: "Чемпионат"

