Боков ответил, скажется ли международная пауза на шансах "Зенита" выиграть титул

"ЦСКА после перерыва на матчи сборных играет не лучшим образом. Но я не помню, чтобы пауза так же сильно влияла на "Зенит".
Пауза на матчи сборных не скажется на ритме питерской команды и её шансах на чемпионство. В сборной России сейчас всего три игрока сине-бело-голубых. В этот раз ничего не изменится", — отметил Боков в беседе с Metaratings.
На мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России были вызваны три футболиста "Зенита" — вратарь Денис Адамов, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Глушенков.
Сегодня, 31 марта, сборная сыграет в Санкт-Петербурге с Мали. Встреча стартует в 20:00 мск.