Боков ответил, скажется ли международная пауза на шансах "Зенита" выиграть титул

Бывший защитник "Зенита" Максим Боков поделился мнением о том, как пауза на матчи национальных сборных скажется на игре лидеров Российской Премьер-Лиги, в частности, на выступлениях питерцев.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Бокова, в этот раз международная пауза на "Зените" не скажется, ведь в сборной мало игроков сине-бело-голубых.

"ЦСКА после перерыва на матчи сборных играет не лучшим образом. Но я не помню, чтобы пауза так же сильно влияла на "Зенит".

Пауза на матчи сборных не скажется на ритме питерской команды и её шансах на чемпионство. В сборной России сейчас всего три игрока сине-бело-голубых. В этот раз ничего не изменится", — отметил Боков в беседе с Metaratings.

На мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды России были вызваны три футболиста "Зенита" — вратарь Денис Адамов, защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Глушенков.

Сегодня, 31 марта, сборная сыграет в Санкт-Петербурге с Мали. Встреча стартует в 20:00 мск.

