Гришин рассказал, как оценивает возможное возвращение Головина в Россию

"В России Головин захочет перейти в "Зенит", "Краснодар" или другой топ-клуб. Первые шесть клубов РПЛ могут его, но какой смысл? С точки зрения бизнеса это может быть не очень целесообразно.
Вообще никак не смотрю на возможное возвращение Головина в ЦСКА. Это интересно болельщикам, но футбольным людям — нет. За восемь лет в "Монако" половину сезонов он сидел с травмами. Поэтому мне без разницы, где он будет играть", — отметил Гришин в разговоре с "Советским спортом".
За время выступлений в "Монако" Александр Головин на данный момент провёл 262 матча, в которых забил 38 мячей и отдал 46 результативных передач. Трофеев с монегасками россиянин не выигрывал.