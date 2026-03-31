Гришин рассказал, как оценивает возможное возвращение Головина в Россию

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал о своём отношении к возможному возвращению воспитанника армейцев Александра Головина в чемпионат России.
Фото: Getty Images
С 2018 года российский футболист выступает за французский "Монако". Гришин признался, что ему не особо интересно, где решит продолжить карьеру Головин.

"В России Головин захочет перейти в "Зенит", "Краснодар" или другой топ-клуб. Первые шесть клубов РПЛ могут его, но какой смысл? С точки зрения бизнеса это может быть не очень целесообразно.

Вообще никак не смотрю на возможное возвращение Головина в ЦСКА. Это интересно болельщикам, но футбольным людям — нет. За восемь лет в "Монако" половину сезонов он сидел с травмами. Поэтому мне без разницы, где он будет играть", — отметил Гришин в разговоре с "Советским спортом".

За время выступлений в "Монако" Александр Головин на данный момент провёл 262 матча, в которых забил 38 мячей и отдал 46 результативных передач. Трофеев с монегасками россиянин не выигрывал.

