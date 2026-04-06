Капитан "Спартака" оценил шансы команды в матче с "Зенитом"
Роман Зобнин высказался перед полуфиналом Пути регионов Кубка России, где "Спартаку" предстоит сыграть с "Зенитом" на выезде.
Капитан москвичей отметил, что команда готовится к тяжёлой встрече и рассчитывает добиться результата в Петербурге.
- Шансы всегда 50 на 50. Понятно, что будем играть на выезде. Конечно, дома легче и родные стены помогают. Будем играть и стараться побеждать. Здесь настрой только на победу, - цитирует Зобнина "Чемпионат".