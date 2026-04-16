Угальде назвал цели "Спартака" на сезон

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде рассказал, какие задачи стоят перед командой в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Форвард отметил, что москвичи намерены успешно выступить сразу в двух турнирах.

- Мы сфокусированы как на Кубке России, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ. Мы должны быть лучшими. В Кубке мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге, - цитирует Угальде ТАСС.

В полуфинале второго этапа Пути регионов Кубка России "Спартак" на выезде обыграл "Зенит" в серии пенальти. Следующим соперником станет ЦСКА - дерби пройдёт 6 мая на "Лукойл Арене".

В чемпионате страны "красно-белые" идут шестыми, набрав 42 очка. Столько же у ЦСКА, который располагается выше за счёт дополнительных показателей.

