Угальде назвал цели "Спартака" на сезон

- Мы сфокусированы как на Кубке России, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ. Мы должны быть лучшими. В Кубке мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге, - цитирует Угальде ТАСС.
В полуфинале второго этапа Пути регионов Кубка России "Спартак" на выезде обыграл "Зенит" в серии пенальти. Следующим соперником станет ЦСКА - дерби пройдёт 6 мая на "Лукойл Арене".
В чемпионате страны "красно-белые" идут шестыми, набрав 42 очка. Столько же у ЦСКА, который располагается выше за счёт дополнительных показателей.