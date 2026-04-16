Агент Барбоза оценил изменение лимита на легионеров в РПЛ

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал предстоящие изменения лимита на иностранных игроков в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
Барбоза считает, что нововведения должны открыть больше возможностей для российских игроков.

- Надеюсь, что лимит поможет, и в РПЛ появится больше молодых российских футболистов. Важно, чтобы у молодёжи была возможность играть. Зарубежные игроки должны приобретаться только в случае, если они высокого уровня, - цитирует агента Metaratings.

Со следующего сезона клубы смогут заявлять до 12 легионеров вместо прежних 13, а одновременно на поле будет разрешено выпускать не более семи иностранцев.

После 24 туров лидером турнирной таблицы является "Краснодар". В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив".

