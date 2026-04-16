Агент Барбоза высказался о возможном переходе форварда "Трабзонспора" в "Зенит"

"Я бы осторожно относился к этой информации. До чемпионата мира вряд ли будут какие-то сделки. Присутствие Бертолуччи в Петербурге ничего не значит, у него много футболистов. Возможно, он приехал, чтобы пообщаться о каких-то других игроках", - сказал Барбоза Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что представитель футболиста прилетел в Санкт-Петербург для общения с "Зенитом".
Фелипе Аугусто выступает в составе турецкого "Трабзонспора" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 33 матча и забил 13 голов. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.