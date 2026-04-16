Лига Европы УЕФА

Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Агент Баринова высказался об игре футболиста за ЦСКА

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о выступлении игрока за клуб.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Кузьмичев заявил, что Дмитрий Баринов профессионально подходит к своей игре за клуб.

"Дима профессионально подходит к своему делу, требования, которые предъявляет тренер, он выполняет. Насколько я знаю, никаких претензий к нему нет. Надо быть поспокойнее, игра у "армейцев" стабилизируется, будут набирать очки и все будет хорошо", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА в начале января 2026 года. В текущем сезоне за "армейцев" опорный полузащитник провел 8 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

