Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АхматЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Балтика2 тайм

Червиченко: спартаковцы — молодцы, борются. Думаю, и в Кубке хорошие перспективы

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал для Rusfootball.info победу команды над "Ахматом" в 25 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
— Спартаковцы — молодцы. Они, в отличие от соперника, свои моменты реализовали. Реализуй "Ахмат" свои шансы, он мог бы повести 2:0. В этом и заключается мастерство. Ты не реализовал, а соперник прекрасно справился.

— "Спартак" сможет взять бронзу?
— На мой взгляд, это зависит не только от "Спартака", но и от соперников: они услужливо распахивают двери к третьему месту. Так что вполне возможно. Армейцы непонятно что показывают на поле, "Балтика" вряд ли сможет устоять в Краснодаре. "Локомотив"? Тоже не очень понятно, как он играет.

Если ещё три тура назад я категорически говорил, что спартаковцы не смогут добраться до третьего места, то сейчас картина поменялась. Не думал, что соперники сдуются. А спартаковцы — молодцы, борются. Думаю, и в Кубке хорошие перспективы.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

