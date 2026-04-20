КДК рассмотрит поведение фанатов махачкалинского "Динамо" по итогам матча с "Зенитом"

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков в Каспийске по итогам матча 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Завтра, 21 апреля, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) соберется на заседание. Помимо прочего, на нем обсудят оскорбительные выкрики болельщиков махачкалинского "Динамо", направленные в адрес "Зенита" во время матча 25-го тура РПЛ.

По некоторым данным, фанаты скандировали: "Зенит — позор российского футбола".

Игра проходила в Каспийске вчера, 19 апреля. Встреча на стадионе "Анжи Арена" завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Источник: "Чемпионат"

