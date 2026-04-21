Игрок "Динамо" - о Карпине: он придавал нам уверенности

"Валерий Георгиевич - такой человек, что говорит все прямо. Он понимает, что каждый может ошибиться, и ничего в этом страшного нет.
Он придавал нам уверенности, говорил: "Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу". Он заложил в нас именно отработку за партнера", - сказал Бабаев "МЯЧ RU".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений во всех турнирах. В ноябре 2025 года пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста.