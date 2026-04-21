Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Игрок "Динамо" - о Карпине: он придавал нам уверенности

Футболист "Динамо" Ульви Бабаев высказался об экс-тренере бело-голубых Валерие Карпине.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист заявил, что Валерий Карпин заложил в команду отработку за партнера.

"Валерий Георгиевич - такой человек, что говорит все прямо. Он понимает, что каждый может ошибиться, и ничего в этом страшного нет.

Он придавал нам уверенности, говорил: "Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу". Он заложил в нас именно отработку за партнера", - сказал Бабаев "МЯЧ RU".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений во всех турнирах. В ноябре 2025 года пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится