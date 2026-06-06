"Он не пригодился второстепенной команде". Российский тренер - о Захаряне в "Реале Сосьедад"

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- Захарян не пригодился второстепенной команде - это плохо. Это говорит о том, что он непрофессионал. Травмы же просто так не бывают. Значит, что-то не в порядке, - цитирует Силкина "Советский спорт"

Специалист жёстко оценил ситуацию вокруг российского полузащитника и связал её с большим количеством травм.Ранее испанские СМИ сообщили, что "Реал Сосьедад" готов рассмотреть как полноценную продажу российского хавбека, так и вариант с арендой. Захарян выступает за клуб из Сан-Себастьяна с 2023 года.За время пребывания в Испании полузащитник провёл 65 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и три ассиста на партнёров.