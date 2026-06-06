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Деменко заявил, что Батраков смог бы заиграть в "ПСЖ"

Максим Деменко считает, что потенциальный переход Алексея Батракова в "ПСЖ" мог бы стать важным этапом в карьере молодого футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
Эксперт подчеркнул, что адаптироваться в одном из сильнейших клубов Европы будет непросто, однако подобные возможности выпадают далеко не каждому.

- Не сомневаюсь, что Алексей может проявить себя. Но должно сложиться очень много факторов, потому что команда уже сыгранная. Для него это будет очень сложный путь, но считаю, что от такого шанса отказываться нельзя. Даже если не получится, он приобретёт неоценимый опыт. Если не будет проходить, то наверняка будет какая-то аренда, а дальше Алексею решать, - приводит слова Деменко "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что чемпион Франции снизил интерес к полузащитнику "Локомотива", однако тема возможного трансфера пока окончательно не закрыта.

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