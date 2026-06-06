Деменко заявил, что Батраков смог бы заиграть в "ПСЖ"

- Не сомневаюсь, что Алексей может проявить себя. Но должно сложиться очень много факторов, потому что команда уже сыгранная. Для него это будет очень сложный путь, но считаю, что от такого шанса отказываться нельзя. Даже если не получится, он приобретёт неоценимый опыт. Если не будет проходить, то наверняка будет какая-то аренда, а дальше Алексею решать, - приводит слова Деменко "Газета.Ru".
Ранее сообщалось, что чемпион Франции снизил интерес к полузащитнику "Локомотива", однако тема возможного трансфера пока окончательно не закрыта.