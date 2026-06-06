Масалитин - об Акинфееве: он верой и правдой служит ЦСКА

Валерий Масалитин поддержал решение клуба продлить контракт с Игорем Акинфеевым.



Фото: ПФК ЦСКА

- В вопросе продления контракта решение принимали Акинфеев и руководство ЦСКА . Если он чувствует, что готов играть, колени его не беспокоят, то он подошел к руководителям команды и сказал, что готов продолжать. Руководители не стали ничего мудрить. Акинфеев верой и правдой служит ЦСКА. Он заслужил ещё год контракта, - приводит слова Масалитина "Газета.Ru"

По мнению специалиста, легендарный голкипер заслужил новое соглашение многолетней преданностью армейскому клубу.Ранее армейский клуб объявил о подписании нового соглашения с опытным голкипером до лета 2027 года. За основную команду ЦСКА Акинфеев выступает с 2003 года и за это время выиграл множество трофеев, включая Кубок УЕФА.