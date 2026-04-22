Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
17:30
Нижний НовгородНе начат
Динамо
19:45
РубинНе начат
Локомотив
19:45
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
17:00
ЧайкаНе начат
Урал
17:00
ТорпедоНе начат
Сокол
17:30
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:30
ЧерноморецНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЧелябинскНе начат
Факел
19:00
ШинникНе начат
Ротор
19:00
РодинаНе начат

Хавбек "Ботафого" не перейдёт в "Зенит" — источник

Полузащитник "Ботафого" не станет игроком санкт-петербургского "Зенита", хотя ранее иностранные СМИ сообщали о предложении сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Ботафого"
По данным "Спорт-Экспресса", хавбеку Данило предложили вариант с трудоустройством в Российской Премьер-Лиге, но накануне чемпионата мира 2026 года он предпочёл перейти в клуб Западной Европы.

Ранее ESPN сообщал, что "Зенит" предлагал за игрока 13 млн евро. Данило выступает за "Ботафого" с июля 2025 года. В составе чёрно-белых он провёл 36 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт Данило с "Ботафого" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится