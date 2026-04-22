По данным "Спорт-Экспресса", хавбеку Данило предложили вариант с трудоустройством в Российской Премьер-Лиге, но накануне чемпионата мира 2026 года он предпочёл перейти в клуб Западной Европы.
Ранее ESPN сообщал, что "Зенит" предлагал за игрока 13 млн евро. Данило выступает за "Ботафого" с июля 2025 года. В составе чёрно-белых он провёл 36 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.
Контракт Данило с "Ботафого" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро.
Хавбек "Ботафого" не перейдёт в "Зенит" — источник
Полузащитник "Ботафого" не станет игроком санкт-петербургского "Зенита", хотя ранее иностранные СМИ сообщали о предложении сине-бело-голубых.
