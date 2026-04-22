Щетинин прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"

"Что-то знаю, но детали рассказать не могу.Сейчас я об этом не думаю — думаю о том, чтобы "Ростов" остался в Премьер-Лиге. Все силы сейчас направлены на это, а остальное потом обсудим с агентом", - сказал Щетинин "Чемпионату".
Кирилл Щетинин выступает за "Ростов" с сезона-2021/2022. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Контракт Щетинина с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,7 миллиона евро.