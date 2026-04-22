Оренбург
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
РубинПерерыв
Локомотив
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм

Спартак Кострома
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
0 - 4 0 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
4 - 0 4 0
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Факел
2 - 2 2 2
Шинник2 тайм
Ротор
1 - 0 1 0
Родина2 тайм

Щетинин прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"

Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин высказался об информации об интересе "Локомотива" к игроку.
Фото: ФК "Ростов"
"Что-то знаю, но детали рассказать не могу.
Сейчас я об этом не думаю — думаю о том, чтобы "Ростов" остался в Премьер-Лиге. Все силы сейчас направлены на это, а остальное потом обсудим с агентом", - сказал Щетинин "Чемпионату".

Кирилл Щетинин выступает за "Ростов" с сезона-2021/2022. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Контракт Щетинина с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,7 миллиона евро.

