Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
РубинЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен

Первая лига

Спартак Кострома
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
0 - 4 0 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
4 - 0 4 0
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Факел
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
Ротор
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен

"Могло закончиться хуже". Семак прокомментировал судейство в матче против "Локомотива"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о работе арбитров в матче 26-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:0).
"Когда игра заканчивается дракой, это говорит о нервозности в судейской работе. Лишние карточки, странный пенальти. Хорошо, что так все закончилось. Могло закончиться хуже", - цитирует Семака "Чемпионат".

Сегодня, 22 апреля, в Москве на "РЖД Арене" состоялся матч между "Локомотивом" и "Зенитом" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, в концовке игры главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, который на 90+9-й минуте не забил нападающий Николай Комличенко. По итогам поединка игрокам обеих команды было показано 12 желтых карточек.

