"Могло закончиться хуже". Семак прокомментировал судейство в матче против "Локомотива"

"Когда игра заканчивается дракой, это говорит о нервозности в судейской работе. Лишние карточки, странный пенальти. Хорошо, что так все закончилось. Могло закончиться хуже", - цитирует Семака "Чемпионат".
Сегодня, 22 апреля, в Москве на "РЖД Арене" состоялся матч между "Локомотивом" и "Зенитом" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Напомним, в концовке игры главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота гостей, который на 90+9-й минуте не забил нападающий Николай Комличенко. По итогам поединка игрокам обеих команды было показано 12 желтых карточек.