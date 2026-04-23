Игрок "Краснодара" не понимает, почему в ворота "Спартака" назначили пенальти

- В матче с "Балтикой" за руку Оласы не поставили, а тут поставили пенальти? Согласен тоже. С футболистами "Спартака" обсуждал этот вопрос. Нет понимания, - сказал футболист в эфире Матч ТВ".
Ключевой момент произошёл в концовке первого тайма: при счёте 1:0 в пользу москвичей арбитр указал на точку, и Эдуард Сперцян сравнял счёт. Победу "Краснодару" позже принёс Жубал.
После этого тура южный клуб вернулся на первое место с 57 очками, "Зенит" идёт вторым (56), а "Спартак" занимает пятую позицию (45).