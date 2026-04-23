Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Игрок "Краснодара" не понимает, почему в ворота "Спартака" назначили пенальти

Игрок "Краснодара" Никита Кривцов высказался о спорном пенальти, назначенном в ворота "Спартака" в матче 26-го тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист отметил, что подобные эпизоды трактуются по-разному, и признался, что не понимает критерии судейских решений.

- В матче с "Балтикой" за руку Оласы не поставили, а тут поставили пенальти? Согласен тоже. С футболистами "Спартака" обсуждал этот вопрос. Нет понимания, - сказал футболист в эфире Матч ТВ".

Ключевой момент произошёл в концовке первого тайма: при счёте 1:0 в пользу москвичей арбитр указал на точку, и Эдуард Сперцян сравнял счёт. Победу "Краснодару" позже принёс Жубал.

После этого тура южный клуб вернулся на первое место с 57 очками, "Зенит" идёт вторым (56), а "Спартак" занимает пятую позицию (45).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится