Гонсалес оценил игру "Краснодара" в матче со "Спартаком"

- Согласен со словами тренера, что со "Спартаком" мы не показали чемпионской игры. Но в таких матчах и на такой стадии важнее, что выиграли и забрали три очка.
Понимали, что есть возможность занять первую строчку. Всё зависит от нас. Сейчас важнее выигрывать, - цитирует Гонсалеса "Чемпионат".
В 26 туре чемпионата России "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе краснодарцев отметились Эдуард Сперцян (пенальти) и Жубал, в составе красно-белых - Кристофер Мартинс.
По итогам 26 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 57 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Красно-белые располагаются на пятой строчке с 45 баллами в своем активе.