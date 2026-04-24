Дивеев ответил, почему он решил уйти в "Зенит"

Защитник Игорь Дивеев рассказал, почему принял решение перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дивеева, он хотел расти и конкурировать на высоком уровне.

- Основные причины — желание расти и высокая конкуренция. Мне 26, чувствую, что могу развиваться и развиваться.

А учитывая, какие футболисты играют в "Зените", для прогресса есть все условия, - цитирует Дивеева Sport24.

Игорь Дивеев выступал за основную команду ЦСКА с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 203 матча и записал на свой счет 20 забитых мячей и 5 голевых передач. В зимнее трансферное окно центральный защитник в рамках обмена на Лусиано Гонду присоединился к петербургскому "Зениту" и заключил контракт до конца июня 2029 года.

