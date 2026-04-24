Матчи Скрыть

Футболист "Краснодара" - о пенальти в ворота "Зенита": уже не знаю, что думать

Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес высказался о назначенном пенальти в матче 26 тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гонсалеса, в последнее время судьи принимают как правильные, так и неверные решения.

- Да, конечно, мы это видели. Честно говоря, я уже не знаю, что думать о пенальти, потому что в последнее время много пересмотров — иногда моменты правильные, иногда нет.

Но в любом случае этот пенальти не повлиял на результат вчерашнего матча, поэтому не о чем больше говорить, - цитирует Гонсалеса "Советский спорт".

В 26 туре чемпионата России петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 0:0. В компенсированное время главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота петербуржцев за игру рукой Игоря Дивеева в своей штрафной площади. Николай Комличенко не смог переиграть Дениса Адамова и счет остался прежним.

По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Семака занимаает второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 56 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится